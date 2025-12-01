Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla revela secuelas de La casa de los famosos y le recuerdan a Karina García

El cantante Altafulla reveló divertido video sobre La casa de los famosos Colombia y le mencionaron a Karina García.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Altafulla y Karina García
Altafulla revela secuelas de La casa de los famosos y le recuerdan a Karina/Canal RCN

El cantante Altafullareveló a sus millones de fanáticos un divertido video sobre las secuelas que le han quedado de La casa de los famosos Colombia, reality que ganó.

Artículos relacionados

¿Altafulla no olvida La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró junto a varios influenciadores como El Mindo, Rubigol y Melissa Martínez detallando que no todavía no olvida lo que vivió en el reality.

Altafulla no olvida La casa de los famosos Colombia

En la grabación se mostró primero con Melissa Martínez hablándole suave para que supuestamente las cámaras y sus compañeros no los escucharan.

Posteriormente, le habló al Mindo de racionar la comida y simuló hablarle a una cámara pidiendo el apoyo a sus seguidores para que voten por él, mientras que con Rubigol le aconsejó a estar más activo y ser un "mueble" más.

"¿Y te afectó La casa de los famosos?, pues...Y ya han pasado 3 meses", escribió en la publicación.

Algunos de sus excompañeros como La Liendra, José Rodríguez y La Jessu reaccionaron coincidiendo con él.

Artículos relacionados

¿Por qué le recordaron a Karina García a Altafulla?

Tras su revelación logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de mensajes destacando lo mucho que los hizo reír, además de que muchos señalaron lo mucho que extrañan verlo en el programa.

Recuerdan a Karifulla

Otros no dudaron en recordarle a la influenciadora Karina García, con quien terminó su romance hace algunas semanas luego de que hubiera surgido el amor entre ellos en el programa.

Muchos le mencionaron que todavía guardan la esperanza de que ambos pueda darse una nueva oportunidad.

Artículos relacionados

Por ahora, Altafulla sigue enfocado en su música, entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus canciones y sus presentaciones.

Karina García continúa entreteniendo a sus admiradores con su participación en La mansión de Luinny, reality en República Dominicana donde se encuentra también con Yina Calderón y en el que ha mostrado una nueva faceta de ella con más carácter, la cual ha dividido opiniones entre los internautas.

Por el momento, los dos siguen solteros, destacando que tienen sus energías en su trabajo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Yina Calderón recibió fuerte advertencia de Chanel tras nuevo altercado en La mansión de Luinny

Yina Calderón y Chanel protagonizaron un nuevo altercado en La mansión de Luinny que dejó advertencias de parte y parte.

Karina García, Altafulla Karina García

Confrontan a Karina García y le dicen que Altafulla la "usó" para ganar La casa de los famosos

Karina García reaccionó a un espectador que le dijo en la cara que Altafulla ganó La casa de los famosos Colombia gracias a ella.

Melissa Gate fue tildada de “señora” en medio internacional Melissa Gate

Melissa Gate fue tildada de “señora” en medio internacional y Karola lo aclaró sin filtros

Melissa Gate generó polémica al ser llamada “señora” en un medio internacional; Karola salió a aclararlo.

Lo más superlike

Murió influencer Michael Duarte Influencers

Murió el influenciador Michael Duarte en trágico accidente

El influenciador Michael Duarte falleció poco después de celebrar su noveno aniversario de bodas.

Raúl Ocampo se despidió de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Así se despidió Raúl Ocampo de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "¡Qué viaje tan hermoso!"

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció Talento internacional

Famosa actriz que hace parte del entretenimiento confirmó su ruptura con su expareja: así lo anunció

Yeferson Cossio con varicocele Yeferson Cossio

¿Qué es varicocele, enfermedad por la que Yeferson Cossio no puede tener hijos?

Beéle revoluciona las redes con su cambio de look. Talento nacional

Beéle revoluciona la alfombra roja con un look elegante y futurista que desató furor en redes