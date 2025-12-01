Altafulla revela secuelas de La casa de los famosos y le recuerdan a Karina García

El cantante Altafullareveló a sus millones de fanáticos un divertido video sobre las secuelas que le han quedado de La casa de los famosos Colombia, reality que ganó.

¿Altafulla no olvida La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró junto a varios influenciadores como El Mindo, Rubigol y Melissa Martínez detallando que no todavía no olvida lo que vivió en el reality.

En la grabación se mostró primero con Melissa Martínez hablándole suave para que supuestamente las cámaras y sus compañeros no los escucharan.

Posteriormente, le habló al Mindo de racionar la comida y simuló hablarle a una cámara pidiendo el apoyo a sus seguidores para que voten por él, mientras que con Rubigol le aconsejó a estar más activo y ser un "mueble" más.

"¿Y te afectó La casa de los famosos?, pues...Y ya han pasado 3 meses", escribió en la publicación.

Algunos de sus excompañeros como La Liendra, José Rodríguez y La Jessu reaccionaron coincidiendo con él.

¿Por qué le recordaron a Karina García a Altafulla?

Tras su revelación logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de mensajes destacando lo mucho que los hizo reír, además de que muchos señalaron lo mucho que extrañan verlo en el programa.

Otros no dudaron en recordarle a la influenciadora Karina García, con quien terminó su romance hace algunas semanas luego de que hubiera surgido el amor entre ellos en el programa.

Muchos le mencionaron que todavía guardan la esperanza de que ambos pueda darse una nueva oportunidad.

Por ahora, Altafulla sigue enfocado en su música, entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus canciones y sus presentaciones.

Karina García continúa entreteniendo a sus admiradores con su participación en La mansión de Luinny, reality en República Dominicana donde se encuentra también con Yina Calderón y en el que ha mostrado una nueva faceta de ella con más carácter, la cual ha dividido opiniones entre los internautas.

Por el momento, los dos siguen solteros, destacando que tienen sus energías en su trabajo.