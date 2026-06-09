Alexa Torrex respondió si tendría un romance con Montano tras cerrar su ciclo con Tebi Bernal

La influenciadora Alexa Torrex se pronunció sobre la posibilidad de tener un romance con el cantante Montano, quien confesó lo mucho que le interesa la creadora de contenido.

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¿Alexa Torrex saldrá con Montano?

La creadora de contenido dio a conocer a sus miles de fanáticos que su relación con el modelo Tebi Bernal no será más que la amistad que tuvieron en La casa de los famosos Colombia.

Debido a su soltería y pocas esperanzas de tener un romance con Tebi Bernal, el cantante Montano, que fue a una de las fiestas de La casa de los famosos Colombia, señaló su interés en la cucuteña.

En varias entrevistas el artista ha destacado que le parece una mujer muy guapa e interesante, confesando su gusto hacia ella.

Debido a su notable interés y que se les vio juntos, la creadora de contenido fue interrogada al respecto.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Montano?

En una transmisión en vivo que hizo Alexa Torrex con sus miles de seguidores decidió hablar sobre el cantante luego de que la cuestionaran tanto sobre el tema.

Según indicó, por ahora no está interesada en tener nada con él ni con nadie, pues se encuentra en proceso de sanación.

"Es un pelado súper bien, me ha tratado espectacular, está puesto para el contenido, puesto para la música, ahí veremos, pero también muy consciente que yo estoy pasando por una situación donde hay que sanar muchas cosas y no creo en que un clavo saca otro clavo, no se lo merece", expresó.

Reiteró que seguirán hablando y conociéndose, pues detalló que ella puede tener amigos y si en algún momento las cosas llegan a escalar se decidirá, pero por ahora no está enfocando sus energías en tener una pareja.

Respondió a quienes les dijeron que se quedó sin el pan y sin el queso, comentando que sí es verdad.

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Por el momento, Alexa Torrex se encuentra en Medellín con su familia y equipo de trabajo para ejecutar varios proyectos que tiene programados.

De igual manera, sigue entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales sobre su vida personal y profesional, con las que espera seguir teniendo buena acogida.