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Alexa Torrex habría revelado de quién será jefa de campaña en La casa de los famosos: ¿Tebi o Alejo?

La creadora de contenido reaccionó a las preguntas de sus seguidores sobre a cuál finalista apoyaría en La casa de los famosos Colombia y su respuesta desató comentarios en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Tebi Bernal o Alejo Estrada? Alexa Torrex habría revelado a quién apoyará en La casa de los famosos
¿Tebi Bernal o Alejo Estrada? Alexa Torrex habría revelado a quién apoyará en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

A pocos días de la gran final de La casa de los famosos Colombia, las especulaciones sobre quiénes serán los jefes de campaña de los finalistas no dejan de crecer en redes sociales.

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Uno de los nombres que más curiosidad genera entre los seguidores del reality es el de Alexa Torrex, teniendo en cuenta la cercanía que tuvo dentro de la competencia tanto con Alejandro Estrada como con Tebi Bernal.

La influenciadora finalmente decidió reaccionar a las preguntas de sus seguidores y dejó ver que cuál sería decisión.

Alexa Torrex desató revuelo al hablar de Tebi y Alejandro Estrada rumbo a la final
Alexa Torrex desató revuelo al hablar de Tebi y Alejandro Estrada rumbo a la final (Foto Canal RCN)

¿De quién sería Alexa Torrex jefa de campaña en La casa de los famosos Colombia?

Por medio de un video en TikTok, Alexa Torrex habló indirectamente sobre el tema que ha generado todo tipo de comentarios entre los fanáticos del programa.

En el clip aparecía un texto preguntándole directamente si sería jefa de campaña de Alejandro Estrada o de Tebi Bernal en la recta final del reality.

Sin embargo, la cucuteña prefirió responder de manera divertida y utilizó un audio de la canción Cuatro Babys, donde se escucha la frase que habla sobre estar “en un lío” porque todas la tienen confundida y no saber con cuál quedarse.

La publicación rápidamente desató reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a debatir cuál de los dos participantes estaría más cerca de recibir el apoyo de Alexa en la gran final.

Muchos seguidores consideran que la creadora de contenido podría inclinarse por Alejandro Estrada debido a la fuerte amistad que construyeron dentro de la competencia.

Otros, por el contrario, creen que el vínculo sentimental y emocional que tuvo con Tebi Bernal podría pesar más a la hora de tomar una decisión definitiva.

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¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

Hasta el momento, solo dos participantes tienen asegurado oficialmente su cupo en la gran final del reality.

El primero en convertirse en finalista fue Alejandro Estrada, luego de no quedar nominado ni por sus compañeros ni por el público.

El segundo fue Tebi Bernal, quien logró salvarse tras ganar el robo de salvación y asegurar automáticamente su permanencia.

Mientras tanto, Juanda Caribe, Beba y Valentino continúan en riesgo de eliminación y uno de ellos tendrá que despedirse definitivamente de la competencia antes de llegar a la esperada final.

Tebi Bernal y Alejandro Estrada los primeros finalistas de La casa de los famosos
Tebi Bernal y Alejandro Estrada los primeros finalistas de La casa de los famosos (foto Canal RCN)
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