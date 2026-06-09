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Alejandra Salguero rompió el silencio y se pronunció sobre su relación con Tebi Bernal

Alejandra Salguero causó reacciones en redes tras romper el silencio y revelar detalles sobre su relación con Taebi Bernal.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandra Salguero sorprendió al revelar cómo quedó su relación con Tebi Bernal
La contundente respuesta de Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Tras La casa de los famosos Colombia 2026, el público ha estado pendiente de qué ha pasado con la vida de los exparticipantes, por eso mismo, se han preguntado qué ocurrió con las relaciones que se rompieron por el juego de algunos famosos.

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Ese es el caso de Tebi Bernal, quien vivió una gran polémica debido a su falso shippeo con Alexa Torrex, que dejó de ser de mentiras a convertirse en algo de verdad y por eso, su expareja Alejandra Salguero, decidió terminar.

En un inicio, cuando esa estrategia de juego fue solo parte de la competencia y no personal, la modelo paisa pidió que sacaran al deportista antes de que todo escalara, pero esto no fue así.

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Finalmente, sí escaló porque ambos exparticipantes empezaron a decir que sí estaban sintiendo cosas, especialmente en el caso de Alexa, quien involucró demás sus sentimientos.

¿Qué dijo Alejandra Salguero al pronunciarse sobre Tebi Bernal?

Alejandra Salguero rompió el silencio a través de sus redes sociales y confesó qué pasó en su relación con Tebi Bernal.

Alejandra Salguero hizo inesperada confesión sobre Tebi Bernal
Alejandra Salguero sorprendió al revelar cómo quedó su relación con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, la modelo paisa recibió una pregunta en su cuenta de Instagram, sobre si volvió con el deportista o estaban como amigos y ella dijo:

“No. Estoy en un momento de mucha paz y claridad”.

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Además, escribió que no siempre la madurez se ve en las decisiones, sino en lo que eligen pensando en el bienestar común.

Así es como ella revela que no tiene ningún tipo de relación con su expareja y al parecer, estaría en un proceso de sanar.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Fue precisamente Alexa Torrex quien habló al respecto tras su salida de La casa de los famosos Colombia, diciendo que con Tebi Bernal ya dejaron las cosas y pese a que la situación le duele, ella entiende que las cosas sucedan así.

La contundente respuesta de Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal
Alejandra Salguero hizo inesperada confesión sobre Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Por eso mismo, confesó que entendía que el deportista debe solucionar cosas de afuera, haciendo referencia a su ex y dijo que, ella podía creer que en la conversación que él tenga con Alejandra, podrían volver.

Pero, por su lado, con la respuesta de la modelo ya dejó claro que esto no sería así.

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