Alejandra Salguero reapareció en redes tras ser vista junto a Tebi Bernal: “enamorada”

Alejandra Salguero reapareció en redes sociales luego de que comenzaran a circular imágenes en las que fue vista junto a su expareja, Tebi Bernal. La creadora de contenido compartió nuevas publicaciones que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes reaccionaron al encuentro.

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¿Cómo fue el encuentro entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal?

Luego de toda la polémica que surgió tras el fugaz amorío que sostuvo con Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia y de que retomara su vida real poco a poco, Tebi Bernal fue captado en video en un encuentro con su expareja Alejandra Salguero, quien dio por terminada su relación una vez el exparticipante se involucró con la joven cantante en medio de la competencia.

Alejandra Salguero compartió mensaje en medio de rumores sobre Tebi Bernal. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Aunque se desconoce cómo estuvo dicho encuentro y qué hablaron en él, las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales en donde usuarios recalcaron que Tebi no tuvo problema en acercarse a su expareja para hablar, al parecer, sin importar la opinión de Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero tras reaparecer en redes sociales tras su encuentro con Tebi Bernal?

Horas después de haber sido captada en video en un encuentro personal con su expareja sentimental, Alejandra Salguero reapareció en redes sociales en donde retomó su contenido habitual sin dar mayor importancia a este inesperado episodio de su vida.

Tebi Bernal y Alejandra Salguero se dejaron ver juntos/Canal RCN

La creadora de contenido se mostró centrada en mejorar su presentación personal al mencionar que estaba “enamorada” de un producto para el cuidado de su cabello. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la canción con la que acompañó su video, siendo esta ‘Coleccionando heridas’ de Karol G y Marco Antonio Solís.

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Una canción de desamor que habla sobre el cansancio emocional que deja el sufrir varias decepciones amorosas a tal punto de comenzar a cuestionarse si el amor realmente existe.

Como era de esperarse, la elección de esta canción desató todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en relacionarla con el reciente encuentro que sostuvo con Tebi Bernal y con la situación sentimental que atraviesa actualmente la creadora de contenido.