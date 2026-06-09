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Alejandra Salguero causa revuelo con video junto a Valentino Lázaro: ¿estuvo Tebi?

Alejandra Salguero causó reacciones en redes sociales tras revelar video con Valentino Lázaro, tras La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandra Salguero sorprendió con video junto a Valentino Lázaro
Alejandra Salguero sorprendió con video junto a Valentino Lázaro. (Foto/ Canal RCN)

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, fue una de las protagonistas de los escándalos que protagonizaron algunos participantes.

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Precisamente, la modelo paisa se había pronunciado en un inicio cuando nació el falso shippeo del deportista y Alexa Torrex, por lo que le pidió al público que, no lo apoyaran para que saliera eliminado, antes de que todo escalara con la cantante.

Por eso mismo, ella dijo que Alexa sí estaba remando ese falso shippeo con otras intenciones y según ella, era la que estaba generando todo entre Tebi Bernal.

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Sin embargo, la relación entre ambos exparticipantes sí empezó a escalar, hasta que Alejandra rompió el silencio y reveló detalles de su vida privada con el deportista, dejando claro que ya no iba a estar más con él y que le entregaba todas sus redes y cosas a la familia.

¿Cuál es la historia de Alejandra Salguero con Valentino Lázaro?

Tras la final de La casa de los famosos Colombia 2026, ya todos los exparticipantes están retomando su vida en el exterior y en el caso de Tebi Bernal, volvió hace pocos días a Medellin y quien también está allá es Valentino Lázaro.

Alejandra Salguero sorprendió con video junto a Valentino Lázaro
Alejandra Salguero desató especulaciones tras mostrarse con Valentino Lázaro. (Foto/ Canal RCN)

El bailarín no fue muy cercano al deportista, pero tampoco se la llevaron mal, pero Tebi sí decía que no confiaba en él. Por eso, sorprendió tanto ver a Valentino con Alejandra Salguero.

La modelo paisa publicó una historia de él bailando en cine junto a su hijo, pues dieron algunos pasos al estilo de Michael Jackson.

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¿Estaba Tebi Bernal con Alejandra Salguero y Valentino Lázaro?

En lo que se ve en la historia de Alejandra Salguero, no hay evidencia de que estuviera con Tebi Bernal, pero aún así, sorprendió que ella estuviera con el bailarín, ya que no se sabía que ahí había relación alguna.

Alejandra Salguero desató especulaciones tras mostrarse con Valentino Lázaro
Alejandra Salguero sorprendió con video junto a Valentino Lázaro. (Foto/ Canal RCN)

Por lo mismo tanto, nacieron los rumores de que posiblemente estuvo Tebi, pero esto no se confirma.

Mientras tanto, lo que sí salió a la luz, fue un video del deportista con Yaya Muñoz, al parecer discutiendo en un lugar público, clip que le dio la vuelta a internet.

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