Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprendió con inesperada confesión sobre su hijo: “está mal ejecutado”

La creadora de contenido barranquillera dejó sin palabras a más de uno, al revelar como será como suegra.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así será Aida Victoria como suegra: confesiones que nadie esperaba. (Foto: Canal RCN)

Aida Victoria Merlano volvió a generar revuelo en redes sociales al compartir con sus millones de seguidores cómo será como suegra, dejando a todos impactados con su mensaje: “¡Funenenme si quieren!”.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre cómo será como suegra?

La influencer, conocida por compartir contenido sobre su pequeño hijo Emiliano, volvió a ser tema de conversación, no solo por su vida sentimental tras la reciente polémica con su expareja Juan David Tejada, sino también por un divertido y revelador video que publicó en sus redes.

Hace pocos meses, la barranquillera dio a luz a Emiliano, quien con tan solo cuatro meses ya se ha convertido en toda una sensación entre sus seguidores.

Artículos relacionados

En el reciente video, Aida Victoria compartió un mensaje sobre cómo será como suegra, que ya acumula miles de “me gusta” y cientos de comentarios. De manera directa y sin filtros, confesó que será de todo menos ‘alcahueta’.

Aida Victoria revela cómo sería como suegra y sorprende a todos
Así será Aida Victoria como suegra: confesiones que nadie esperaba. (Foto: Canal RCN)

En un fragmento del video, Aida narró una posible situación con su hijo: “Mañana viene Emiliano y me dice: ‘Mami, es que viene una amiguita teniendo novia’, y delante de la amiga… juaz, de un solo movimiento”, recreando con humor cómo reaccionaría ante una infidelidad.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue cuando aseguró que, que “si no se devuelve la mano con sangre está mal ejecutado”, mientras hacía el movimiento de la mano, al impacto físico que se llevaría su hijo.

Además, agregó entre risas que “quitarle el carro al hombre por andar de vagabundo” y que "ande a pie".

¿Cómo reaccionaron los seguidores a las declaraciones de Aida Victoria Merlano?

Lo que era de esperarse, los internautas reaccionaron con comentarios como: “Ella es la suegra que se merece mi futura hija” y “Mis nueras se respetan”.

Artículos relacionados

Otros agregaron: “A las mujeres que nos hicieron sufrir estamos criando hijos respetuosos y leales, y si no, será por las malas”.

En referencia al video de Aída, muchos comentaron: “Un solo movimiento, si no se me devuelve la mano con sangr3 ¡AMEEEE! jajaja”.

Algunos usuarios bromearon: “Cuando Emiliano crezca, seguro se le olvida ese video” y “Ni Emiliano se va a salvar de las peinadas de Aída”.

Aida Victoria revela cómo sería como suegra y sorprende a todos
Así será Aida Victoria como suegra: confesiones que nadie esperaba. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo