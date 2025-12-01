Aida Victoria Merlano volvió a generar revuelo en redes sociales al compartir con sus millones de seguidores cómo será como suegra, dejando a todos impactados con su mensaje: “¡Funenenme si quieren!”.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre cómo será como suegra?

La influencer, conocida por compartir contenido sobre su pequeño hijo Emiliano, volvió a ser tema de conversación, no solo por su vida sentimental tras la reciente polémica con su expareja Juan David Tejada, sino también por un divertido y revelador video que publicó en sus redes.

Hace pocos meses, la barranquillera dio a luz a Emiliano, quien con tan solo cuatro meses ya se ha convertido en toda una sensación entre sus seguidores.

En el reciente video, Aida Victoria compartió un mensaje sobre cómo será como suegra, que ya acumula miles de “me gusta” y cientos de comentarios. De manera directa y sin filtros, confesó que será de todo menos ‘alcahueta’.

Así será Aida Victoria como suegra: confesiones que nadie esperaba. (Foto: Canal RCN)

En un fragmento del video, Aida narró una posible situación con su hijo: “Mañana viene Emiliano y me dice: ‘Mami, es que viene una amiguita teniendo novia’, y delante de la amiga… juaz, de un solo movimiento”, recreando con humor cómo reaccionaría ante una infidelidad.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue cuando aseguró que, que “si no se devuelve la mano con sangre está mal ejecutado”, mientras hacía el movimiento de la mano, al impacto físico que se llevaría su hijo.

Además, agregó entre risas que “quitarle el carro al hombre por andar de vagabundo” y que "ande a pie".

¿Cómo reaccionaron los seguidores a las declaraciones de Aida Victoria Merlano?

Lo que era de esperarse, los internautas reaccionaron con comentarios como: “Ella es la suegra que se merece mi futura hija” y “Mis nueras se respetan”.

Otros agregaron: “A las mujeres que nos hicieron sufrir estamos criando hijos respetuosos y leales, y si no, será por las malas”.

En referencia al video de Aída, muchos comentaron: “Un solo movimiento, si no se me devuelve la mano con sangr3 ¡AMEEEE! jajaja”.

Algunos usuarios bromearon: “Cuando Emiliano crezca, seguro se le olvida ese video” y “Ni Emiliano se va a salvar de las peinadas de Aída”.