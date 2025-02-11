Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano rompió el silencio y respondió a quienes no han parado de juzgarla

Aida Victoria Merlano reaccionó a la lluvia de críticas que ha recibido tras su separación con Juan David Tejada.

Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano responde a críticas
Aida Victoria Merlano se sincera con sus fans

La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió a las críticas de miles de internautas que la han tildado de "incoherente" tras su reciente ruptura con Juan David Tejada.

¿Por qué tildan a Aida Victoria Merlano de "incoherente"?

Luego de su separación con Juan David Tejada, miles de seguidores de la barranquillera la han criticado asegurando que no es coherente con sus discursos de empoderamiento y su vida personal.

Muchos han cuestionado que sus reflexiones virales en redes sociales son solo palabras, pues ella en realidad no suele ponerlas en práctica.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre las críticas que recibe por sus discursos y su vida personal?

La creadora de contenido cedió una entrevista en el podcast de un marca capilar para que la trabaja, en la que habló de los comentarios que recibe constantemente en sus redes sociales.

Aclaró que ella no da cátedra, pues simplemente comparte lo que a ella le ocurre para que eo sirva como herramienta en la vida de otros.

"La gente no sé en qué momento creyó que yo dije 'yo soy una experta de la vida', no, yo una vieja que la cag*, desacierta, la lastiman, le hacen, hace y está viviendo la misma experiencia humana de todo el mundo solamente que de una forma expuesta para ver si a alguien le sirven", expresó.

Indicó que su objetivo con exponer su vida y sus reflexiones es que quizás otros no cometan sus mismos errores.

Asimismo, señaló que, ya no le incomoda que la juzguen, aclarando que entiende que no a todos les vaya gustar lo que ella comparte de su vida, pero lo importante para ella es que si logra que al menos a una persona le sirva de aprendizaje lo que a ella le pasa con eso se siente feliz.

"Si una persona dice 'esto que tú dijiste a mí me ayudó un montón' o 'esta cag*da que cometiste a mí me sirvió para no tropezarme con la misma piedra' tiene sentido, así que diez te tiren o no les guste", agregó.

Por ahora, la influenciadora sigue disfrutando de su maternidad con su hijo Emiliano y entreteniendo a sus seguidores en redes sociales.

