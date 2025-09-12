Aida Victoria cautiva con su hijo Emiliano y un detalle desató rumores amorosos: ¿por qué?

Aida Victoria Merlano continúa en el centro de atención luego de dar a luz a su pequeño hijo Emiliano, quien desde su nacimiento se ha llevado todas las miradas en redes por parte de los internautas.

¿Cuál fue el detalle que notaron los fans en la foto de Aida Victoria Merlano?

La creadora de contenido barranquillera mostró una emotiva imagen de su bebé que cautivó a su fanaticada, la cual no solo elogió la belleza del bebé, sino también el rol de madre que Aida Victoria ha desempeñado con dedicación y cariño.

La barranquillera, quien suele compartir muchas imágenes en redes sociales con su hijo, en esta ocasión llamó la atención por un detalle que sus seguidores no pararon de comentar en redes.

Aida Victoria compartió una emotiva imagen suya acompañada de su pequeño bebé de casi cinco meses, quien se llenó de elogios no solo por su ternura, sino también por lo grande que se ve y, nuevamente, por su parecido con su papá.

Aida Victoria y el tierno detalle de su hijo Emiliano que desató elogios en redes. (Foto: Canal RCN)

Recordemos que Aida Victoria tuvo una relación con el conocido empresario Juan David Tejada, relación que no concluyó en buenos términos. En redes sociales se conocieron varios rifirrafes que mantuvieron a los seguidores atentos a cada publicación de ambos.

¿Cómo lleva Aida Victoria Merlano su maternidad?

Mas allá de esta relación con su expareja, la creadora de contenido se ha mostrado fuerte y fiel a su estilo ha compartido estas reflexiones y si visión de empoderamiento en redes sociales.

La imagen compartida por Aida Victoria Merlano es de la noche del Día de las Velitas; no obstante, la influencer compartió otras fotos en las que los fans notaron que las velas y la posición de las mismas eran iguales a las de un reconocido empresario.

Según las publicaciones de Felipe Zapata, eran las mismas velas y la misma disposición, lo que generó revuelo entre los fans, quienes aseguran que ambos estarían sosteniendo una relación sentimental.

Aunque ninguno de los dos lo ha desmentido ni afirmado, los fans siguen generando teorías sobre la posibilidad de que un nuevo amor haya nacido.