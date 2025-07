Dormir es de las actividades indispensables para mantener la salud. Del descanso dependen varios factores que pueden influir positiva o negativamente en el organismo. Entonces, expertos se enfocaron en los beneficios que tiene el hecho de acostarse a dormir más temprano de la habitual.

Artículos relacionados Karina García Video del hijo de Karina García revelando su opinión sobre Yina Calderón es viral

La premisa principal que se compartió y llamó la atención es que cuando una persona se acuesta a dormir más temprano de lo que comúnmente lo hace, puede que se eleven los niveles de actividad física en el día.

¿Cómo se determinó la hora ideal para dormir y poder hacer buena actividad física?

Investigadores de la Universidad de Monash en Australia, aparecieron en una publicación de la revista Proceedings of the National Academy of Science; su estudio se centró en los horarios para dormir y la actividad física.

Fue así como durante un año, al rededor de 20.000 personas colaboraron en el análisis para llegar a los resultados obtenidos. Para esto, se dio uso a dispositivos biométricos que registraron aproximadamente seis millones de noches dormidas junto a la respectiva actividad física.

Los dispositivos, que fueron pulseras, proporcionaron a los científicos información precisa sobre cuánto tiempo y qué tan bien dormían los participantes, además de registrar la actividad física moderada a intensa que realizaban al día siguiente.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia mostró foto de la que sería su nueva novia tras Yana Karpova

Entonces, llegó el resultado. Gracias a la investigación, se reveló que aquellos que se acostaban a dormir más temprano, demostraron ser más activos a la hora de realizar actividad física al día siguiente.

¿Cuál es la hora idea para dormir y hacer ejercicio al siguiente día?

Puntualmente, aquellos que se acostumbraron a dormir sobre las nueve de la noche, demostraron poder ejecutar al menos 30 minutos más de actividad física moderada, en comparación con los que no duermen mucho y suelen acostarse en la madrugada.

Acostarse a dormir sobre las nueve de la noche es ideal para a actividad física | Foto Freepik.

Artículos relacionados Salud ¿Qué es el síndrome de Doña Florinda?, así se puede identificar a quienes lo tienen

Pero lo anterior no es todo, pues en el caso de aquellos que solían dormir sobre las once de la noche y cambiaron su rutina para descansar a las nueve de la noche, dieron como resultado una mejora de 15 minutos para realizar actividad física.