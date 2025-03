La madrugada del 14 de marzo fue testigo de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el eclipse Lunar total, conocido popularmente como la ‘Luna de Sangre’.

Este evento, que se pudo observar en gran parte de América, convirtió a la Luna en un disco rojizo que cautivó tanto a astrónomos como a aficionados a la fotografía, quienes no dudaron en capturar la impresionante imagen del cielo nocturno.

¿Cuándo se pudo observar el eclipse de Luna total?

El espectáculo comenzó el 13 de marzo a las 10:57 p.m. con la fase penumbral, cuando la Luna comenzó a adentrarse en la sombra más tenue de la Tierra. A medida que avanzaba la noche, el eclipse entró en su fase parcial a la medianoche, cuando una sombra oscureció parcialmente el satélite.

Sin embargo, la emoción alcanzó su punto culminante a la 1:26 a.m., cuando la Luna se tiñó completamente de un tono rojo cobrizo, fenómeno que duró hasta las 2:31 a.m. El máximo esplendor de la Luna de Sangre se alcanzó a la 1:58 a.m., brindando una vista única.

Eclipse lunar: Las mejores imágenes del fenómeno astronómico

Cientos de personas alrededor del mundo aprovecharon el evento para capturar imágenes de este fenómeno en sus diferentes etapas.

Con cámaras profesionales, telescopios y hasta teléfonos móviles, las redes se inundaron de fotos que mostraron cómo la Luna pasaba de un gris pálido a un intenso rojo, todo enmarcado por un cielo despejado que permitió una visibilidad excelente del eclipse.

El eclipse lunar total ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente, lo que permite que la sombra de la Tierra cubra la superficie lunar, dando lugar a la tonalidad rojiza característica. Según la NASA, este fenómeno es causado por la refracción de la luz solar a través de la atmósfera de la Tierra, lo que genera el brillo rojizo en la Luna.

¿Dónde se pudo disfrutar del eclipse de Luna total en Colombia?

En Colombia, uno de los destinos que ofreció una vista privilegiada fue Villa de Leyva, Boyacá, donde tanto locales como turistas disfrutaron del evento en un cielo despejado.

Este pequeño municipio no solo fue un excelente lugar para observar el eclipse, sino que también celebró el Festival de Astronomía, que arrancó el mismo día 13 de marzo y continuará hasta el domingo 16.